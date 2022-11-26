Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Арахамія попередив про новий масштабний обстріл України: коли це станеться і як підготуватись

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
777
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Арахамія попередив про новий масштабний обстріл України: коли це станеться і як підготуватись

Фото: ТСН.ua

Українців закликають підготуватись до нового блекауту.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що російські терористи готують новий масштабний ракетний обстріл України. Це може статись вже наступного тижня. 

Про це він сказав 26 листопада в етері телемарафону. 

У "Слузі народу" попередили про нові ракетні обстріли України, які можуть статись вже наступного тижня. 

"Треба заздалегідь заготовити в сухому вигляді продукти на тривалий період, тому що є інформація про те, що наступного тижня можуть бути нові ракетні удари і будуть нові блекаути", - сказав Арахамія.

Ракетні обстріли енергетичної інфраструктури України 

Російські терористи від 10 жовтня масовано обстрілюють українську енергетичну інфраструктуру. Лише 23 листопада окупанти випустили по нашій державі орієнтовно 70 ракет, з яких 51 вдалось збити. 

Окупанти хочуть під час морозів залишити українців без електрики та тепла, щоб змусити ЗСУ капітулювати. 

Читайте також:

Зеленський за 26 листопада: Ніколи більше голод не має використовуватись як зброя

Зеленський за 26 листопада: Ніколи більше голод не має використовуватись як зброя

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
777
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація