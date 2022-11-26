Арахамія попередив про новий масштабний обстріл України: коли це станеться і як підготуватись

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що російські терористи готують новий масштабний ракетний обстріл України. Це може статись вже наступного тижня.

Про це він сказав 26 листопада в етері телемарафону.

У "Слузі народу" попередили про нові ракетні обстріли України, які можуть статись вже наступного тижня.

"Треба заздалегідь заготовити в сухому вигляді продукти на тривалий період, тому що є інформація про те, що наступного тижня можуть бути нові ракетні удари і будуть нові блекаути", - сказав Арахамія.

Ракетні обстріли енергетичної інфраструктури України

Російські терористи від 10 жовтня масовано обстрілюють українську енергетичну інфраструктуру. Лише 23 листопада окупанти випустили по нашій державі орієнтовно 70 ракет, з яких 51 вдалось збити.

Окупанти хочуть під час морозів залишити українців без електрики та тепла, щоб змусити ЗСУ капітулювати.

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