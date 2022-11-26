Арахамія попередив про новий масштабний обстріл України: коли це станеться і як підготуватись

Українців закликають підготуватись до нового блекауту.
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що російські терористи готують новий масштабний ракетний обстріл України. Це може статись вже наступного тижня.
Про це він сказав 26 листопада в етері телемарафону.
У "Слузі народу" попередили про нові ракетні обстріли України, які можуть статись вже наступного тижня.
"Треба заздалегідь заготовити в сухому вигляді продукти на тривалий період, тому що є інформація про те, що наступного тижня можуть бути нові ракетні удари і будуть нові блекаути", - сказав Арахамія.
Ракетні обстріли енергетичної інфраструктури України
Російські терористи від 10 жовтня масовано обстрілюють українську енергетичну інфраструктуру. Лише 23 листопада окупанти випустили по нашій державі орієнтовно 70 ракет, з яких 51 вдалось збити.
Окупанти хочуть під час морозів залишити українців без електрики та тепла, щоб змусити ЗСУ капітулювати.
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