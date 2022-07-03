Багатодітна родина із 6 дітьми готує тонни домашніх страв на передову

Багатодітна родина Москаленків із Вінниччини готує для наших захисників домашні страви - тушкованки, млинці, бринза та вареники.

Їх відправляють через волонтерів у найгарячіші точки фронту. Меню для військових розробили самі – усе натуральне, домашнє і приготоване з любов’ю, йдеться в ТСН.

Сотні вареників із картоплею та капустою всього за кілька годин - Москаленки із Нової Греблі за столом ліплять конвеєрними темпами.

Та не лише вареники, ще кілька видів м’ясних консервів, голубці, паштети та солодкі млинці. І все це готують разом із батьками шестеро дітей, п’ятеро із яких усиновлені. У Москаленків будинок сімейного типу.

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Волонтерами стали усі, навіть найменші. «Наша сім'я допомагає солдатам, готуємо тушонки, паштети їм. Допомагаю чистити цибулю, моркву», – розповідає Назар.

Молодші - Назар, Влад та Арон чистять овочі для тушкованок, старші - Богдан та Мілана разом із мамою Марією вже готують консерви, або смажать млинці. Обв’язки у всіх розподілені.

Готову продукцію фасують, заморожують готують до відправки. «Голубчки відрами, 8 відер стоїть . Готові вареники, варимо, змащуємо, складаємо і в морозилку», - показує господиня.

Москаленки вже відправили 16 машин провізії на передову. «Зразу своє, що вдома було. М'ясо, переробляли те, що було. Кури люди несли. Громада у нас молодці, багато принесли. Ми вже купили чотири свині, телят, я вже не знаю скільки переробили», - розповідає родина.

Допомагають, кажуть, бо багато рідні на фронті, але не тільки через це. «В мене там брати, племінники, хтось їм допоможе, комусь ми. Зараз нема ваші-наші. Зараз усі наші», - твердить жінка.

Москаленки стали прикладом для громади. І тепер чи всі жителі Нової Греблі взялась допомагати. Сусіди несуть продукти, склали графік чергувань і стали готувати разом.

Домашні страви волонтери везуть до лінії фронту. Бійці передають Москаленкам вітання і не приховують, що чекають варенків і пиріжків саме з Нової Греблі. А волонтерська родина обіцяє готувати ще більше.

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