Російські війська обстріляли Краматорськ на Донеччині зі "Смерчів"

У суботу ввечері, 2 липня, Росія відкрила вогонь по Краматорську Донецької області за допомогою РСЗВ "Смерч".
Місцева влада повідомляє про два снаряди, які, на щастя, не розірвалися.
Про це інформує пресслужба Краматорської міської ради.
"Вечірній обстріл окупантів по Краматорську. 2 снаряди РСЗВ "Смерч". Не розірвались, працює вибухотехнічна служба. Пропередньо, без жертв", - зазначають у міськраді.
Як повідомлялти раніше, Росія щодня обстрілює Донецьку область. У п'ятницю, 1 липня, російські окупанти обстріляли та завдали авіаудар по місту Бахмут на Донеччині. Внаслідок атаки щонайменше п'ять людей було поранено, серед яких – дитина. Голова ОВА Павло Кириленко вкотре закликав жителів Донеччини евакуюватися у безпечніші регіони України, щоб зберегти власні життя.
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