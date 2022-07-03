Російські війська обстріляли Краматорськ на Донеччині зі "Смерчів"

Російські війська обстріляли Краматорськ на Донеччині зі "Смерчів"

У суботу ввечері, 2 липня, Росія відкрила вогонь по Краматорську Донецької області за допомогою РСЗВ "Смерч".

Місцева влада повідомляє про два снаряди, які, на щастя, не розірвалися.

Про це інформує пресслужба Краматорської міської ради.

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"Вечірній обстріл окупантів по Краматорську. 2 снаряди РСЗВ "Смерч". Не розірвались, працює вибухотехнічна служба. Пропередньо, без жертв", - зазначають у міськраді.

Як повідомлялти раніше, Росія щодня обстрілює Донецьку область. У п'ятницю, 1 липня, російські окупанти обстріляли та завдали авіаудар по місту Бахмут на Донеччині. Внаслідок атаки щонайменше п'ять людей було поранено, серед яких – дитина. Голова ОВА Павло Кириленко вкотре закликав жителів Донеччини евакуюватися у безпечніші регіони України, щоб зберегти власні життя.

Російські війська намагаються підібратись до Бахмута і прорвати позиції ЗСУ

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