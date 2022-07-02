HIMARS вже змінюють баланс сил у війні в Україні – WSJ

HIMARS вже змінюють баланс сил у війні в Україні – WSJ

На лінію фронту на сході України почали надходити системи залпового вогню HIMARS. Вони вже змінюють баланс сил у запеклій артилерійській дуелі з російськими військами, кажуть українські офіцери.

Завдяки HIMARS ЗСУ отримали можливість збільшити дальність і точність ударів по об'єктах на окупованій території.

Про це йдеться у статті видання The Wall Street Journal.

Як розповів командир артилерійської батареї Валентин Коваль, ситуація змінилася минулого тижня, коли його підрозділ отримав ці РСЗВ.

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За словами Коваля, у темну пору доби українські захисники вивели ракетну установку на позицію, набрали координати і натиснули кнопку пуску. За словами командира, який керує двома батареями HIMARS, шість ракет влучили по позиціях окупантів суттєво понищили їх.

Оператори цих систем розповіли, що подвоїли проникнення на утримувану російськими загарбниками територію з більшою точністю і меншим ризиком для себе.

"Ці HIMARS дуже сильні. Вони дозволяють нам максимально вставляти їм (окупантам – ред.) палиці в колеса. Для нас це величезна перевага. У Росії немає нічого подібного", – наголосив Коваль.

Нагадаємо, на сьогодні до України вже доставлені чотири HIMARS, ще чотири очікуються до середини липня. Постачання цих систем розглядають як можливість зрівняти сили з ворогом, у якого наразі є перевага у зброї та людському ресурсі.

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