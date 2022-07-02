ЗСУ вибили окупантів з Іванівки на Південнобузькому напрямку

ЗСУ вибили окупантів з Іванівки на Південнобузькому напрямку

На Південнобузькому напрямку російські окупанти обстрілюють цивільну та військову інфраструктуру. Проте українським військам вдалося вибити загарбників з населеного пункту Іванівка.

Окрім того, на тому напрямку окупанти проводять повітряну розвідку за допомогою безпілотників.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ 2 липня.

"На Південнобузькому напрямку окупанти продовжують систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури із ствольної та реактивної артилерії. Ведуть повітряну розвідку БпЛА", – йдеться в опублікованій інформації.

"За результатами дій українських воїнів противник залишив населений пункт Іванівка", – зауважили в Генштабі.

Нагадаємо, в МВС України розповіли про ризики повної окупації Донецької та Луганської областей.