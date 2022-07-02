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У МВС розповіли про ризики повної окупації Донецької та Луганської областей

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У МВС розповіли про ризики повної окупації Донецької та Луганської областей

Фото: Associated Press

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко розповів про ризик захоплення Луганської та Донецької областей.

За його словами, взяти під контроль Донеччину ворогу буде дуже важко, натомість ситуація на Луганщині дуже складна.

Про це Денисенко розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Ризик захоплення російськими військами Луганської області дуже високий. Водночас окупувати Донецьку область складніше.Про це радник міністра внутрішніх справ Вадим "Станом на зараз вірогідність захоплення Луганської області дуже висока, на жаль. Ми захищаємо Лисичанськ, ситуація дуже складна", - сказав радник очільника МВС.

Денисенко наголосив, що інтенсивність обстрілів Луганскої області сьогодні така, якої в Європі не було після 1944-1945 років. Водночас Денисенко вважає, що Донецьку область захопити набагато складніше.

"Там є по суті дві фортеці - Словянськ і Краматорськ, особливо Краматорськ. Тому, не думаю, що це так просто", - зазначив він.

Нагадаємо, Росія оприлюднила свій план щодо порядку анексії територій. Відповідний законопроєкт внесено до Держдуми, а враховуючи “демократичність процесів”, нема сумніву, що його буде ухвалено.

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