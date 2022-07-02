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У Білорусі військові тренуються наводити понтонні переправи - Генштаб

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У Білорусі військові тренуються наводити понтонні переправи - Генштаб

Фото: Міноборони Білорусі

Ознак формування наступальних угруповань противника з боку Білорусі не виявлено.

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки Білорусь на ротаційній основі продовжують виконувати завдання з прикриття білорусько-українського кордону в прикордонних районах Брестської та Гомельської областей.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України за 2 липня.

Зазначається, що у Білорусі проводяться тренування з наведення понтонних переправ.

"Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено", - повідомляє Генштаб.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував загрозу з Білорусі і заявив, що Україна готова до будь-яких сценаріїв з боку РБ. Якщо справді виникне небезпека, про це поінформують заздалегідь.

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