В Одесі відкриють садочки, але не всі і не для всіх

В Одесі відкриють садочки, але не всі і не для всіх

До роботи в воєнних реаліях готують дитячі садочки в Одесі. Головна вимога – безпека, тож мають бути обов'язкові укриття на випадок повітряних тривог.

Уже цього місяця почнуть працювати шістнадцять садочків, туди прийматимуть дітей, чиї батьки забезпечують роботу міської інфраструктури – лікарів, педагогів, водіїв міського транспорту, а також військових та поліцейських. До початку осені обіцяють відкрити усі садки, де є сховища, йдеться в ТСН.

Пані Наталя гуляє з донькою та її подружкою біля дитячого садочка. Сюди обидві дівчинки ходили до повномасштабного вторгнення, сумують за друзями, вихователями, іграми. Жінка зараз не працює, бо малечу залишити немає з ким. І дорослі, й діти чекають відкриття закладу. Їм пощастило - будівля садка відносно нова з цокольним поверхом, у ньому мали бути майстерні та господарчі приміщення. Натомість служитиме укриттям.

«В укритті є все необхідне, ми підготували для першої медичної допомоги, питна вода заготовлена в достатній кількості, маємо рукомийник, первинні засоби пожежогасіння», - показують у садочку.

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Чи відповідає це укриття всім вимогам безпеки – перевірить комісія. Якщо не матимуть зауважень, садочок відкриють, але лише для тридцяти малюків – саме стільки можна розмістити у сховищі. «Розробляємо наразі такі ігри, щоб це було менш травматично для дітей, що ми спускаємось в укриття. Вони знають, де пожежні виходи, що евакуація - то швидке реагування», - каже директорка закладу.

Вихователі готуються, що діти можуть реагувати на тривоги переляком, або й панікою. Тому сховища намагаються оформити, як ігрові кімнати або спальні.

Цокольні поверхи або підвали, в яких можна облаштувати сховища, є в половині зі 120 одеських садочків. І прийматимуть дітей – виключно за кількістю місць саме в укриттях. Перевага малечі, чиї батьки забезпечують життєдіяльність міста, - лікарі, вчителі, правоохоронці і, звісно, ж військові. «Якщо є з ким залишити дитину, будь-ласка, залиште її вдома. Але ми вимушені їх відкривати, люди мають годувати дітей, мають виходити на роботу», - твердить керівниця Департаменту освіти Одеської міськради Олена Буйневич.

Але чимало дітей досі в Одесу не повернулися, або ж батьки мають змогу залишати їх під наглядом вдома. Тож освітяни певні – місць у садках вистачить усім, кому вони украй необхідні. «Якщо в садку немає сховища, а мамі потрібно, ми дамо місце в сусідньому, де сховище є. Групи будуть дуже маленькими», - додає Олена Буйневич.

Перші півтора десятка садків з укриттями запрацюють протягом наступних двох тижнів. Решта - до початку навчального року. Але педагоги наголошують, що це не повноцінні бомбосховища, тож батьки мають вирішити, де безпечніше їхнім дітям - тут чи вдома.

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