Не завдяки, а всупереч: історія ВМС України – це історія про перемоги

Як українські захисники викурили ворога викликає захоплення, адже на морі Росія має значну перевагу, бо всі 30 років намагалась розграбувати наш флот.

До Дня Військово-морських сил ЗСУ ТСН прослідкувала весь шлях їхньої трансформації: від радянських до українських.

У Чорному морі 21 липня 1992 року корабель СКР-112, що вийшов з кримського Донузлава із українським прапором на флагштоці, помчав до Одеси. Нечувана нахабність на той час, на яку росіяни реагують переслідуваннями і пострілами, бо із поки ще спільного радянського Чорноморського флоту – втік корабель та екіпаж.

«Три кораблі нас доганяють і намагаються нас притиснути. Потім один почав стрільбу по курсу, попереджувальна стрільба. Я йому відповів "я на провокацію відповідати не буду, але готовий себе захищати", - розказує контр-адмірал запасу Військово-морських сил України Микола Жибарєв.

Микола Жибарєв – капітан 2-го рангу – був одним з ініціаторів того демаршу. Коли Україна здобула незалежність, присягнув на вірність українському народу. Через що разом з іншими такими ж сміливцями постійно піддавався тиску з боку росіян, які Чорноморський флот і бази в Криму вважали своїми.

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«Проросійський начальник штаба відсторонив мене від обов’язків. Ну, я йому сказав, що не ви мене призначали і не вам мене знімати по моїй посаді. Деяких офіцерів, мічманов знімають з посади і дітей викреслюють з черги в дитячий садочок. Таке ставлення, як люди другого сорту», - додає Жибарєв.

Втеча на кораблі – відчайдушний крок непокори росіянам. Саме він змусив двох президентів незалежних країн Леоніда Кравчука і Бориса Єльцина зустрілися, щоб почати переговори про поділ Чорноморського флоту... Які зрештою затягнулись на роки. Тим часом весь флот курсує по світу під прапором радянського союзу – країни, якої не існує. Так тривало цілих 5 років.

Аж у 97-му році відбувся остаточний поділ Чорноморського флоту. Росіяни вчинили, як завжди - "по-братськи". "Кажуть 50% кораблів ви віддаєте нам просто так. А ще 34% віддаєте в борг за газ. І коли в 97 році підписувались додатки про угод по розділу Чорноморського флоту, там такі колоночки три: було оце російські, оце російські за газ, а оце човники українські", - розповідає керівник безпекових програм центру глобалістики «Стратегія XX1» Павло Лакійчук

Крим належить Україні, - росіяни це розуміють, але не полишають спроб підступитися до нього. Їхній флот вже базується у Севастополі. Але цього замало, 2003 року вони спробували захопити острів Тузла. Пробна війна, яку Кремль просто відклав на потім, так описує ті події колишній офіцер військово-морських сил Павло Лакійчук.

«Значну роль в цьому зіграв артилерійський полк Керченський наш, який приготувався до вогневого ураження переправи і був готовий до застосування сил», - каже керівник безпекових програм центру глобалістики «Стратегія XX1» Павло Лакійчук.

В усіх діях України Росія бачать щось «антиросійське». Їм муляють спільні навчання «Сі-Бриз» із країнами чорноморського регіону, які Україна проводила разом зі США. Спецслужби організовують мітинги проти НАТО... Через що 2006 року наземну їх частину відміняють.

2010 року Янукович підписує Харківські угоди. Російський флот тепер може базуватись у Севастополі аж до 2042 в обмін на дешевий газ. Державна зрада, яку українці йому не подарують.

У березні 2014 року український Крим стає окупованою росіянами територією. І той таки адмірал Жибарєв, який тепер вже захищає морські кордони у Держприкордонслужбі, знову діє на випередження.

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«Всім кораблям вийти в свої райони, якщо буде погіршення, то нам треба міняти пункти базування, бо ми можемо загубити свої кораблі. з Балаклави ідуть на Одесу . З Керчі в Маріуполь. Ми врятували 24 одиниці», - пригадує він.

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Увійшов в історію також епізод, який стався у морській академії імені Нахімова. Росіяни наказують змінити український прапор на триколор. Та раптом урочистість перебиває гімн України, який кілька десятків курсантів співають, зібравшись купкою – неподалік. «Вийшли класні хлопці які зараз командири кораблів, катерів», - кажуть військові.

Українські "нахімовці" успішно завершили навчання, отримали офіцерські погони та кортики. Олексій Харченко проходив стажування на італійських кораблях, курсант Андрій Гладун – в одному з найпрестижніших навчальних закладів світу – Британському Королівському військово-морському коледжі.

Інші хлопці стали командирами нового українського військово-морського флоту. Богдан Небилиця – ініціатор виконання гімну в академії Нахімова - став командиром "Нікополя". Саме його катер, а ще «Яни Капу» і «Бердянськ» у листопаді 2018 року атакували росіяни у Керченській протоці під час переходу з Чорного до Азовського моря. Тоді у числі 24 захоплених у полон хлопців, опиняться і колишні «нахімівці» - Богдан Небелиця та Андрій Драч. Та подія була сильним сигналом світу – міжнародне право для Росії не варте нічого.

Додому всі хлопці повернулися майже за рік. Дехто через стан здоров’я у море більше не вийде. Але більшість із них продовжили службу у Військово-морських силах України. І в 2022 році разом з усією країною тримають стрій.

Почавши повномасштабну війну в Україні, Росія дуже недооцінила силу наших ВМС. І вважаючи, що нам немає чим чим відповідати на атаки з моря, отримала кілька потужних ляпасів. Наші морські воїни примудряються знищувати їхні прикордонні кораблі реактивним вогнем з берега.

І топлять флагман російського флоту - крейсер «Москва», що мав захищати від ракетних ударів цілу групу російських кораблів. «Це треба примудритись. На такий крейсер розрахунок 5-6 ракет треба, а вони 2 ракетами втопили флагман. Ой, то було таке свято для всієї країни...», - сміється Микола Жибарєв.

А цього тижня завзято викурили окупантів з острова Зміїний, де народилась легендарна фраза «про курс російського корабля». Втечу з острова росіяни назвали «кроком доброї волі», чим насмішили весь світ.

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