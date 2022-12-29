"Безглузде варварство": Кулеба про ракетний удар по Україні 29 грудня

У війні з Росією не може існувати позиція "нейтралітету", вважає дипломат.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав сьогоднішні ракетні удари росіян "безглуздим варварством".

Про це він написав у Twitter.

"Це єдині слова, які спадають на думку, коли Росія запускає черговий ракетний обстріл мирних українських міст напередодні Нового року. Не може бути "нейтралітету" перед обличчям таких масових військових злочинів. Прикидатися "нейтральністю" означає стати на бік Росії", ‒ наголосив Кулеба.

Що відомо про ракетну атаку росіян по Україні 29 грудня

Сьогодні, 29 грудня, ЗС РФ масово обстріляли територію України. Як стало відомо, у Києві пошкоджено приватні будинки, а у Львові, Харкові та Одесі пролунали вибухи. У деяких регіонах спрацювала ППО.

Українські сили ППО збили російські ракети над столицею, але уламки поранили трьох людей. В Одесі та Львові зникло світло.

Очільник ОВА Максим Марченко повідомив, що над Одеською областю збили 21 крилату ракету. За словами Віталія Кличка, над столицею вдалося збити 16 ракет.

У Міністерстві оборони Росії цинічно прокоментували черговий обстріл території України 29 грудня. У відомстві заявили, що крилаті ракети морського базування в арсеналі російських військ "не закінчаться ніколи".

Яка ситуація в енергетиці після ракетної атаки

Внаслідок масованого ракетного обстрілу України пошкоджено об'єкти генерації та електромережі. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

За його інформацією, станом на 11:00 складна ситуація на заході країни, в Одеському та Київському регіонах.

"Тому буде введено аварійні відключення світла. Енергетики вже відновлюють енергопостачання", — сказано в повідомленні міністра.

Київщину атакували десятки ракет: скільки збили, що зі світлом і чи є "прильоти" - Кулеба

Читайте також: