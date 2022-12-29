"Нелепое варварство": Кулеба о ракетном ударе по Украине 29 декабря

В войне с Россией не может существовать позиция "нейтралитета", считает дипломат.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал сегодняшние ракетные удары россиян "бессмысленным варварством".

Об этом он написал в Twitter.

"Это единственные слова, которые приходят в голову, когда Россия запускает очередной ракетный обстрел мирных украинских городов в канун Нового года. Не может быть "нейтралитета" перед лицом таких массовых военных преступлений. Притворяться "нейтральностью" означает стать на сторону России", — подчеркнул Кулеба. .

Что известно о ракетной атаке россиян по Украине 29 декабря

Сегодня, 29 декабря, ВС РФ массово обстреляли территорию Украины. Как стало известно, в Киеве повреждены частные дома, а во Львове, Харькове и Одессе раздались взрывы. В некоторых регионах сработало ПВО.

Украинские силы ПВО сбили российские ракеты над столицей, но обломки ранили троих человек. В Одессе и Львове исчез свет.

Глава ОВА Максим Марченко сообщил, что над Одесской областью сбили 21 крылатую ракету. По словам Виталия Кличко, над столицей удалось сбить 16 ракет.

В Министерстве обороны России цинично прокомментировали очередной обстрел территории Украины 29 декабря. В ведомстве заявили, что крылатые ракеты морского базирования в арсенале российских войск "не закончатся никогда".

Какая ситуация в энергетике после ракетной атаки

В результате массированного ракетного обстрела Украины повреждены объекты генерации и электросети. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

По его информации, на 11:00 сложная ситуация на западе страны, в Одесском и Киевском регионах.

"Поэтому будут введены аварийные отключения света. Энергетики уже возобновляют энергоснабжение", — говорится в сообщении министра.

Киевщину атаковали десятки ракет: сколько сбили, что со светом и есть ли "прилеты" - Кулеба

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