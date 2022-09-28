Битимуть по "центрах прийняття рішень": експерт про ймовірні цілі росіян

Путін та його оточення лякають українців тим, що вони можуть вдарити ядерними боєголовками по “центрах прийняття рішень”. Проте це залишається лише “лякалкою”.

Ймовірні цілі російських окупантів у разі застосування тактичної ядерної зброї - центри прийняття рішень. Однак на думку експертів, це пропагандистська “лякалка”.

Про це в інтерв’ю ТСН повідомив експерт Defense Express Іван Киричевський.

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“Схоже, у росіян немає артилеристських снарядів, які можуть мати ядерну начинку. Доречніше говорити про ядерні боєприпаси. Росіяни люблять казати, що вони “вдарять по центрам прийняття рішень”. Проте це залишається пропагандистською “лякалкою”. Щоб бити по цим центрам, їм доведеться використовувати надзвукові ракети типу Х-101 або “Іскандер-К”. А наші ППО вміють їх збивати”, - наголосив Іван Киричевський.

Також він додав, що ймовірно, росіяни спробують підірвати декілька боєзарядів потужністю 100 кілотонн, щоб вивести в Україні з ладу електроприлади: не тільки побутову техніку, а й військову радіоелектроніку.

Нагадаємо, що у Москві планують провести концерт на честь захоплення українських територій.

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