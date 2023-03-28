Битва за Бахмут: Сирський назвав головне завдання, яке зараз стоїть перед українськими військовими

Сирський, який перебуває на фронті, спільно з командирами узгоджує "плани, котрі матимуть реальний результат не на карті, а на полі бою".

Російські окупанти намагаються сконцентрувати головні свої зусилля на Бахмутському напрямку і не залишають спроб оточити та захопити місто.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

Командувач Сухопутних військ розповів, що під час його перебування у військах він спільно з командирами узгоджує плани, котрі, на його думку, "матимуть реальний результат не на карті, а на полі бою".

"Коли ворог переважає кількісно, бути пліч-о-пліч зі своїми воїнами - для мене справа честі. Завдяки героїзму і професійності наших військових, вмілим та злагодженим діям, ефективному використанню маневру і можливостей зброї, ми утримуємо фортецю Бахмут всупереч різним термінам та прогнозам. Знання ворога й самого себе відкриває шлях до перемоги. Тож ми ретельно вивчаємо його вразливості, щоб якнайефективніше застосовувати наші сили. Успішна стратегія завжди полягає у вмінні обертати собі на користь будь-яку ситуацію", - зауважив генерал-полковник.

Сирський наголосив, що на сьогодні головне завдання Сил оборони – виснажити переважальні сили противника та нанести йому тяжких втрат.

"Це дасть змогу створити необхідні умови, які сприятимуть звільненню української землі та пришвидшать нашу перемогу", - впевнений він.

Найзапекліші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку

За останньою інформацією від Генерального штабу ЗСУ, Росія зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку.

Напередодні командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський розповів, що зараз "триває найбільш інтенсивна фаза боїв за Бахмут". Попри величезні втрати людей та техніки, окупанти продовжуют штурм міста.

Працівник СБУ (2004-2015), консультант комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки та оборони Іван Ступак вважає, що Бахмут та Авдіївка є ключовими містами, які обрали для себе російська армія. За них окупанти битимуться до останнього.

Сирський прокоментував бої на фронті - бійці ж показали кадри з Бахмута

Читайте також: