У Саудівській Аравії сталася смертельна ДТП – автобус з людьми спалахнув

Автобус з пасажирами врізався у міст та загорівся.
На південному заході Саудівської Аравії, в провінції Асир, сталася смертельна аварія за участю автобуса – 20 людей загинули, близько 30 постраждали.
Про це повідомляє Al-Ihbaria.
Автобус з пасажирами, який прямував з провінції Хаміс Мушейт до Мекки, врізався в міст, перекинувся та загорівся.
Попередньо причиною катастрофи називають несправність гальмівної системи.
Нагадаємо, локомотив протаранив пасажирський вагон – загинула провідниця.
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