У Саудівській Аравії сталася смертельна ДТП – автобус з людьми спалахнув

Автобус з пасажирами врізався у міст та загорівся.

На південному заході Саудівської Аравії, в провінції Асир, сталася смертельна аварія за участю автобуса – 20 людей загинули, близько 30 постраждали.

Про це повідомляє Al-Ihbaria.

Автобус з пасажирами, який прямував з провінції Хаміс Мушейт до Мекки, врізався в міст, перекинувся та загорівся.

Попередньо причиною катастрофи називають несправність гальмівної системи.

Нагадаємо, локомотив протаранив пасажирський вагон – загинула провідниця.

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