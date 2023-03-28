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У Саудівській Аравії сталася смертельна ДТП – автобус з людьми спалахнув

У Саудівській Аравії сталася смертельна ДТП – автобус з людьми спалахнув

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
326
Час на прочитання
1 хв
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У Саудівській Аравії сталася смертельна ДТП – автобус з людьми спалахнув

Фото: Al-Ihbaria

Автобус з пасажирами врізався у міст та загорівся.

На південному заході Саудівської Аравії, в провінції Асир, сталася смертельна аварія за участю автобуса – 20 людей загинули, близько 30 постраждали.  

Про це повідомляє Al-Ihbaria.

Автобус з пасажирами, який прямував з провінції Хаміс Мушейт до Мекки, врізався в міст, перекинувся та загорівся.

Попередньо причиною катастрофи називають несправність гальмівної системи. 

Нагадаємо, локомотив протаранив пасажирський вагон – загинула провідниця.

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Дата публікації
Перегляди
326
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