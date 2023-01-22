Борис Джонсон у Києві зустрівся з президентом Зеленським: відео

Колишній очільник уряду Великої Британії Борис Джонсон, який 22 січня несподівано приїхав до України, зустрівся із президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомив український лідер.

Зеленський опублікував відео зустрічі з Борисом Джонсоном біля Офісу президента. Британський політик висловив свою підтримку Україні.

"Вітаю в Києві справжнього друга України Бориса Джонсона. Борисе, дякую за підтримку!", - написав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 22 січня стало відомо про раптовий візит Бориса Джонсона. Він відвідав Бородянку на Київщині та оглянув наслідки російських бомбардувань селища.

Борис Джонсон та підтримка України

Борис Джонсон став одним із політиків, які від початку повномасштабної війни Росії проти України активно підтримують нашу державу. Саме він після деокупації Київщини першим приїхав до Києва, де зустрічався із українським президентом.

В одному із своїх інтерв'ю Джонсон розповів про настрої в ЄС на початку повномасштабної війни. Британський політик згадував, що Німеччина вважала війну катастрофою, проте хотіла, щоб все закінчилось швидко - Україна капітулювала та можна було продовжити співпрацю з РФ. Франція ж до кінця не вірила, що РФ може почати таке криваве вторгнення.

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