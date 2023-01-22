Інтервальне голодування не працює - вчені

Нове дослідження, проведене вченими з Університету Джона Гопкінса, дало зрозуміти — на зміну ваги найбільше впливає розмір і частота їжі, а не інтервал між її прийомами.

Про це пише New Atlas.

У новому дослідженні використовувався абсолютно новий підхід. Замість того, щоб змушувати майже 550 учасників дотримуватися певної схеми харчування, дослідники просто відстежували час і розмір щоденного прийому їжі та зіставляли їх з моделями втрати ваги за шестирічний період.

Кожен учасник дослідження використовував програму для смартфона, щоб записувати час сну, пробудження та прийому їжі протягом кількох тижнів. Це дозволило дослідникам відстежувати час від першого до останнього прийому їжі для кожного суб'єкта, а також час від пробудження до першого прийому їжі та час від останнього прийому їжі до сну.

Висновки показали, що не було жодного зв'язку між часом щоденного прийому їжі людиною та змінами ваги протягом шести років спостереження. Так, якщо людина здійснювала свої прийоми їжі щодня в коротші проміжки часу, це ніяк не позначалося на втрату ваги.

Інтервальне голодування - це дієта, яка передбачає значну перерву в прийомі їжі між вечерею одного дня й сніданком наступного.

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