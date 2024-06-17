Боєць ЗСУ взяв у полон одразу чотирьох окупантів

Український воїн однієї з бойових бригад Збройних сил України самотужки взяв у полон чотирьох російських окупантів на Донеччині.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"На Донеччині український воїн однієї з бойових бригад Збройних сил України самостійно взяв в полон чотирьох російських окупантів. Вважаю, що цей вчинок є яскравим прикладом хоробрості та високого бойового духу наших захисників та неодмінно заслуговує на відзначення відповідною нагородою", - написав він.

Раніше стало відомо, що російські війська потрапили у "вогняний котел" на Харківському напрямку, їх оточили у Вовчанську на Агрегатному заводі. Українські війська заблокували до 400 росіян, 30 росіян вже здалися після того, як неодноразові спроби врятувати їх не мали успіху.

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