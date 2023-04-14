Бої за Бахмут: військовий розповів про ситуацію на фронті

Російські загарбники не припиняють атак у Бахмуті ні вдень, ні вночі.

Про ситуацію у місті-фортеці розповів в ефірі «1+1» в рамках телемарафону «Єдині новини» командир мобільної групи 28-ої окремої механізованої бригади з позивним «Курт».

Він розповідає, що у ворога не виходить прорвати лінію оборони.

"Вони активно почали задіювати артилерію та авіацію на всіх напрямках навколо Бахмуту, а також у самому місті. Росіяни використовують зараз тактику знищення кожного будинку, кожної вулиці в самому місті, а навколо міста просто рівняють все з землею, бо намагаючись штурмувати, вони не можуть просунутися. Наші війська тримають все під контролем", - каже він.

Попри це, у місті тривають важкі бої. Натомість ЗСУ виснажують сили ворога.

"Вони використовують тактику авіації, наліт, скидання бомб, а артилерія рівняє будинок за будинком. Зараз йдуть спецпризначенці, ГРУ РФ, ВДВ, а також «вагнерівці», які на контракті. Це ті підрозділи, які саме на нашому напрямку намагаються штурмувати місто. ПВК «Вагнер» весь час підкидають резерви, оскільки у них дуже великі втрати, порівняно з нашою армією. Тому що вони кидають свіже «м’ясо» вперед, яке не приносить такого результату, якого б їм хотілося", - зазначає військовий.

Він каже, що російські сили змінили тактику на цьому напрямку.

"Вони змінили трохи тактику в плані того, що використовують меншу кількість людей, щоб не потрапляти під наш вогонь. Але нашим захисникам все одно весь час вдається їх зупиняти і знищувати. Секрет успіху наших захисників полягає у комплексі — від надання наказів, правильно обраної позиції з боку командування, зайнятих правильних рубежів нашими бійцями, згуртованості військ, також нам дуже допомагає зброя, яку нам надають. Ми дуже за це вдячні, тому що артилерійський вогонь, зокрема, має таку зупиняючу гарну дію проти орків», - резюмував він.

Нагадаємо, що росіяни кинули у Бахмут сили регулярної армії до "вагнерівців". Проте, на перебіг ситуації на полі бою це не впливає.

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