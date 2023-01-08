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"Бойові кролі" виманили окупантів під снайперський вогонь СБУ (відео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
2951
Час на прочитання
1 хв
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"Бойові кролі" виманили окупантів під снайперський вогонь СБУ (відео)

Фото: скриншот з відео

СБУ показала "секретну українську зброю".

Снайперська група Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України знищила групу росіян, яких виманили "бойові кролі".

Відео опублікувала пресслужба СБУ.  

В СБУ зазначили, що під час відпрацювання ворожих позицій на передовій "бойові кролі, натреновані в секретних лабораторіях української спецслужби", виманили на себе групу росіян. Її прицільним вогнем вразила снайперська група, двох окупантів було знищено.

"Секретна українська зброя в роботі: "бойові кролі" виманили орків під снайперський вогонь СБУ. Ціль відпрацьована, зведена група повернулася на базу без втрат", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, снайпери-прикордонники ліквідували російського командира та кулеметника біля Бахмута.

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Дата публікації
Перегляди
2951
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