"Бойові кролі" виманили окупантів під снайперський вогонь СБУ (відео)

Снайперська група Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України знищила групу росіян, яких виманили "бойові кролі".

Відео опублікувала пресслужба СБУ.

В СБУ зазначили, що під час відпрацювання ворожих позицій на передовій "бойові кролі, натреновані в секретних лабораторіях української спецслужби", виманили на себе групу росіян. Її прицільним вогнем вразила снайперська група, двох окупантів було знищено.

"Секретна українська зброя в роботі: "бойові кролі" виманили орків під снайперський вогонь СБУ. Ціль відпрацьована, зведена група повернулася на базу без втрат", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, снайпери-прикордонники ліквідували російського командира та кулеметника біля Бахмута.

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