Бронювання від мобілізації та для виїзду за кордон: думка юриста

Для того, щоб виїхати за кордон у робоче відрядження потрібно бути заброньованим. Отримати бронь від підприємства на так то просто.

Про це розповів адвокат, голова "Української незалежної фундації юристів" Ростислав Кравець.

Згідно з розʼясненням ДПС України на офіційному сайті перетин кордону заброньованими за підприємством військовозобов'язаним можливо за умови надання:

Наказу (витягу з наказу) Мінекономіки про бронювання та надання відстрочки від призову;

Наказу про відрядження.

Тобто, для виїзду за кордон потрібно, щоб підприємство (роботодавець) забронювало особу в порядку, визначеному постановою КМУ №194, та направило його у відрядження за кордон.

Термін дії бронювання та, відповідно, відстрочення від призову не може перевищувати 6 місяців. Бронювання підлягає анулюванню у разі закінчення строку її дії, ліквідації підприємства або завершення виконання (скасування) завдання щодо задоволення потреб військових формувань та населення, а також у разі звільнення такого працівника.

Військовозобов'язаних, які мають дефіцитні для ЗСУ військово-облікові спеціальності, такі як ракетні, снайперські, танкові, артилерійські, інженерні, авіаційні, військово-морські, радіотехнічні, спеціальності бойових машин і бронетранспортерів, зв'язку та захисту інформації заборонено бронювати.

Підтвердженням надання відстрочення від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний час є витяг із наказу Міністерства економіки, який видає військовозобов'язаному державний орган, до сфери регулювання якого належить підприємство чи організація працівника. За словами Ростислава Кравця, бронювання здійснюється на підставі документів від Мінекономіки та інших профільних відомств, до сфери діяльності якого належить потенційний мобілізований. Для водіїв, наприклад, це Мінінфраструктури.

За словами юриста, для бронювання потрібно додати документи та докази щодо необхідності роботи цього співробітника на певному підприємстві та підтвердити необхідність роботи цього підприємства в умовах війни. "Як показує практика, досить розпливчасті вимоги для того, щоб отримати "бронь". І задовольнити відповідні норми часом складно. . Серед тих, хто має "бронь", наприклад, судді Верховного Суду". А завдяки змінам у законодавстві вже під час війни ... мобілізації не підлягають і нардепи".

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