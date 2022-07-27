"Третього попередження може не бути": Подоляк застеріг окупантів у Херсоні

В Офісі президента попередили окупантів: якщо вони не покинуть Херсон найближчим часом, "третього попередження може не бути".

Радник очільника ОП Михайло Подоляк заявив, що росіянам вже слід вчитися вплав перетинати Дніпро.

Про це 27 липня він написав у своєму Твіттері.

"Рідкісна птиця вилетить із середини Дніпра. Можна, звісно, назвати Антонівський міст засобом ru-ППО, що перехоплює ua-ракети, але від реальності не втечеш: окупантам варто вчитися вплав перетинати Дніпро. Або залишити Херсон, поки є змога. Третього попередження може не бути", — написав він у себе у Twitter.

Нагадаємо, раніше Подоляк заявив, що процес деокупації захоплених росіянами населених пунктів України та деблокування Збройними силами України вже триває і триватиме далі. Для прискорення процесу деокупації захоплених росіянами територій Україні необхідно якомога більше зброї, вона повинно надходити постійно.

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