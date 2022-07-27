Окупанти зруйнували коледж у Чугуївському районі

Внаслідок ворожих обстрілів зруйнована адміністративна будівля лісового фахового коледжу. За попередніми даними, загиблих або поранених немає.

Про це повідомила міська голова Чугуєва Галина Мінаєва, пише "Суспільне".

За її словами, пошкоджені конструкції від підвальних приміщень до третього поверху. Крім того пошкоджено житлові будинки, що розташовані поблизу, вибиті вікна, пошкоджена покрівля.

Як повідомлялося, росіяни зранку 27 липня знову завдали ударів по Індустріальному та Новобаварському районах Харкова. Зокрема, в Індустріальному районі близько 5 години окупанти пошкодили будівлю об’єкту критичної інфраструктури, а у Новобаварському районі через обстріл вибиті вікна житлового будинку.

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