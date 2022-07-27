Окупанти зруйнували коледж у Чугуївському районі

Зранку 27 липня окупанти країни-агресорки обстріляли Чугуївський район у Харківській області.
Внаслідок ворожих обстрілів зруйнована адміністративна будівля лісового фахового коледжу. За попередніми даними, загиблих або поранених немає.
Про це повідомила міська голова Чугуєва Галина Мінаєва, пише "Суспільне".
За її словами, пошкоджені конструкції від підвальних приміщень до третього поверху. Крім того пошкоджено житлові будинки, що розташовані поблизу, вибиті вікна, пошкоджена покрівля.
Як повідомлялося, росіяни зранку 27 липня знову завдали ударів по Індустріальному та Новобаварському районах Харкова. Зокрема, в Індустріальному районі близько 5 години окупанти пошкодили будівлю об’єкту критичної інфраструктури, а у Новобаварському районі через обстріл вибиті вікна житлового будинку.
Читайте також:
- Ранковий ракетний удар по Харкову: Терехов повідомив, скількох людей поранили росіяни
- "Обстріляли американці": окупаційна влада Херсона в істериці з приводу руйнування Антонівського мосту
- Українські захисники зупинили шість штурмових спроб росіян - Гайдай