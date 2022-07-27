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"18 прильотів": окупанти з гранатометів обстріляли Сумську область

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"18 прильотів": окупанти з гранатометів обстріляли Сумську область

Сумщина, наслідки удару РФ 23 липня / Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Російські військові вкотре обстріляли територію Сумської області.

26 липня російські окупаційні війська обстріляли Сумщину з гранатометів. Зафіксовано "18 прильотів".

Про це повідомив голову Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Вчора, близько 21:30 росіяни обстріляли з гранатометів Шалигінську громаду. 18 прильотів, без втрат та руйнувань", - йдеться у повідомленні.

Тим часом втрати російських окупантів в Україні перевалили за 40 тисяч осіб.

Нагадаємо, окупанти за добу обстріляли чотири населені пункти на Запоріжжі: руйнувань зазнала цивільна інфраструктура.

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