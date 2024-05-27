Чи будуть в Україні 28 травня вимикати світло: в "Укренерго" відповіли

Обмеження не планується, проте ситуація може змінитися.

В Україні 28 травня не планується відключати електроенергію.

Про це повідомили в пресслужбі “Укренерго”.

Як стало відомо, у вівторок, 28 травня, на території нашої держави обмеження постачання електроенергії не плануються.

“При зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково”, - підкреслили в “Укренерго”.

Нагадаємо, що вартість виробництва і транспортування електроенергії зростає через російські удари по українській енергосистемі.

Читайте також: