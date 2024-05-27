Чи будуть в Україні 28 травня вимикати світло: в "Укренерго" відповіли

Обмеження не планується, проте ситуація може змінитися.
В Україні 28 травня не планується відключати електроенергію.
Про це повідомили в пресслужбі “Укренерго”.
Як стало відомо, у вівторок, 28 травня, на території нашої держави обмеження постачання електроенергії не плануються.
“При зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково”, - підкреслили в “Укренерго”.
Нагадаємо, що вартість виробництва і транспортування електроенергії зростає через російські удари по українській енергосистемі.
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