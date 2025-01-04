Чи доведеться Україні "поступитись" територіями: Блінкен припустив, як зміниться лінія фронту

На думку держсекретаря США, Україна не має поступатись територіями, але найближчим часом повернути окуповані, скоріш за все, не вдасться.

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що у питанні війни Росії проти України головне, що залишає Трампу адміністрація Байдена, це власне Україна, яка досі є на світових картах попри спробу Путіна її знищити. Але лінія, яка є зараз, навряд чи суттєво зміниться найближчим часом.

Таку думку він висловив в інтерв'ю The New York Times.

"Ну, по-перше, те, що ми залишили, це Україна, що не було самоочевидним, бо амбіції Путіна полягали у тому, щоб стерти її з карти. Ми зупинили це. Путін зазнав невдачі. Україна стоїть. І я вважаю, що вона також має винятковий потенціал не лише вижити, а й процвітати в майбутньому. І це залежить від рішень, які ухвалять майбутня адміністрація [Трампа – ред.] та багато інших країн", – зазначив Блінкен.

Коли держсекретаря запитали, чи не настав вже час закінчувати війну в Україні, він наголосив, що це рішення мають ухвалити українці.

"Вони [українці – ред.] повинні вирішити, де їхнє майбутнє і як вони хочуть його досягти. Де на карті зараз проходить лінія [фронту – ред.], я не думаю, що це дуже сильно зміниться", – додав він.

Водночас Блінкен підкреслив, що йдеться не про поступку територіями, а лише про реальний погляд на поточну ситуацію.

"Лінія фронту, як практичне питання в найближчому майбутньому, навряд чи сильно зрушиться. Претензії України на цю територію завжди будуть. І питання у тому, чи знайдуть вони способи за підтримки інших повернути втрачену територію. Бо малоймовірно, що Путін відмовиться від своїх амбіцій", – пояснив держсекретар США.

На його думку, якщо буде припинення вогню, то Путін, найімовірніше, використає це, щоб відпочити, переозброїтися та знову атакувати у майбутньому.

"Щоб будь-яке припинення вогню справді було міцним, критично важливо переконатися, що Україна має потенціал у майбутньому стримувати подальшу агресію. І це може мати безліч форм. Це може статися через НАТО і ми виведемо Україну на шлях членства в НАТО. Це може статися через гарантії безпеки, зобов'язання і поруки з боку різних країн, щоб дати Росії зрозуміти, що у разі повторного нападу у неї виникнуть великі проблеми", – зазначив Ентоні Блінкен.

Нагадаємо, ну думку німецького депутата Міхаеля Рота, до припинення вогню в Україні ще дуже далеко. Але події можуть розвиватись принаймні за двома сценаріями, у кожному з яких Європі та Німеччині відведена дуже важлива роль.

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