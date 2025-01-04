Придется ли Украине "уступить" территории: Блинкен предположил, как изменится линия фронта

По мнению госсекретаря США, Украина не должна уступать территории, но в ближайшее время вернуть оккупированные, скорее всего, не удастся.

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что в вопросе войны России против Украины главное, что оставляет Трампу администрация Байдена, это собственно Украина, которая до сих пор есть на мировых картах, несмотря на попытку Путина ее уничтожить. Но линия, которая есть сейчас, вряд ли существенно изменится в ближайшее время.

Такое мнение он высказал в интервью The New York Times.

"Ну, во-первых, то, что мы оставили, это Украина, что не было само собой разумеющимся, потому что амбиции Путина заключались в том, чтобы стереть ее с карты. Мы остановили это. Путин потерпел неудачу. Украина стоит. И я считаю, что она также имеет исключительный потенциал не только выжить, но и преуспеть в будущем. И это зависит от решений, которые примут будущая администрация [Трампа – ред.] и многие другие страны", – отметил Блинкен.

Когда госсекретаря спросили, не пора ли уже заканчивать войну в Украине, он подчеркнул, что это решение должны принять украинцы.

"Они [украинцы – ред.] должны решить, где их будущее и как они хотят его достичь. Где на карте сейчас проходит линия [фронта – ред.], я не думаю, что это очень сильно изменится", – добавил он.

В то же время, Блинкен подчеркнул, что речь идет не об уступке территорий, а лишь о реальном взгляде на текущую ситуацию.

"Линия фронта, как практический вопрос в ближайшем будущем, вряд ли сильно сдвинется. Претензии Украины на эту территорию всегда будут. И вопрос в том, найдут ли они способы при поддержке других вернуть утраченную территорию. Потому что маловероятно, что Путин откажется от своих амбиций", – объяснил госсекретарь США.

По его мнению, если будет прекращение огня, то Путин скорее всего использует это, чтобы отдохнуть, перевооружиться и снова атаковать в будущем.

"Чтобы любое прекращение огня действительно было крепким, критически важно убедиться, что у Украины есть потенциал в будущем сдерживать дальнейшую агрессию. И это может иметь множество форм. Это может произойти через НАТО и мы выведем Украину на путь членства в НАТО. Это может произойти через гарантии безопасности, обязательства и поручительства со стороны разных стран, чтобы дать России понять, что в случае повторного нападения у нее возникнут большие проблемы", — отметил Энтони Блинкен.

Напомним, по мнению немецкого депутата Михаэля Рота, до прекращения огня в Украине еще очень далеко. Но события могут развиваться по крайней мере по двум сценариям, в каждом из которых Европе и Германии предстоит сыграть очень важную роль.

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