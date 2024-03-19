Чи можливо знищити Росію: Данілов дав відповідь

Якщо хтось вважає, що в Росії криза, то там справжнє пекло, яке тільки посилюватиметься, переконаний Олексій Днілов.

Росія сама себе знищить і цей процес вже запущено.

Таку думку в ефірі телемарафону 19 березня висловив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, відповідаючи на запитання, чи можливо знищити Росію.

"Не поспішайте з висновками, що цього зробити неможливо. Вони самі себе знищать і цей процес вже в них запущений. Якщо хтось вважає, що на Росії криза, то ні, майте на увазі – це пекло, і це пекло буде тільки посилюватися. І вони самостійно своїми діями це пекло посилюють", – наголосив секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Київ ні в кого не питатиме дозволу про те, які цілі накривати на території Росії. Таким чином секретар РНБО прокоментував нещодавні удари по об’єктах у Росії.

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