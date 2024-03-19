Возможно ли уничтожить Россию: Данилов дал ответ

Если кто-то считает, что в России кризис, то там настоящий ад, который только будет усиливаться, убежден Алексей Днилов.

Россия сама себя уничтожит и этот процесс уже запущен.

Такое мнение в эфире телемарафона 19 марта высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, отвечая на вопрос, возможно ли уничтожить Россию.

"Не спешите с выводами, что этого сделать невозможно. Они сами себя уничтожат и этот процесс уже у них запущен. Если кто-то считает, что на России кризис, то нет, имейте в виду – это ад, и этот ад будет только усиливаться. И они сами своими действиями этот ад усиливают", – подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Киев ни у кого не будет спрашивать разрешения о том, какие цели накрывать на территории России. Таким образом, секретарь СНБО прокомментировал недавние удары по объектам в России.

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