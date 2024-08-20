Чи є ще українські військові у Нью-Йорку на Донеччині: відповідь ЗСУ

Російські так звані воєнкори заявили про захоплення Нью-Йорка, однак ЗСУ спростовують цю інформацію.

Сили оборони, зокрема 53 окрема механізована бригада ЗСУ, продовжують тримати оборону в північній частині селища Нью-Йорк на Донеччині попри заяви про захоплення всього населеного пункту росіянами.

Про це повідомляє УП з посиланням на керівництво 53 бригади та ОТУ "Луганськ".

В останньому звіті Американського інституту вивчення війни, який посилається на російських воєнних блогерів, йшлося про можливе захоплення селища.

"Наші є у Нью-Йорку, тримаємо оборону. Контролюємо приблизно 20% (селища – ред.). Росіяни просуваються за рахунок великої кількості резерву. Ми вбиваємо, вони йдуть. У нас, на жаль, таких резервів немає", - пояснили військові.

Окрім браку піхоти, справа також у певних проблемах з наявним особовим складом. На напрямку Нью-Йорка та сусіднього Торецька є проблеми з вмотивованістю військових і доволі високий показник тих, хто пішов у СЗЧ (залишив позиції).

Подолавши частину Нью-Йорка, росіяни вже активно рухаються до наступного селища – Неліпівки.

Зазначимо, що росіяни захопили більшу частину Нью-Йорка усього за 2 місяці. До кінця червня 2024-го року Нью-Йорк і Торецьк були останніми населеними пунктами, де лінія бойового зіткнення трималася на рівні АТО-ООС.

Нагадаємо, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО лейтенант Андрій Коваленко спростував брехню російського пропагандиста Соловйова про повне захоплення Нью-Йорка. За його інформацією, в селищі тривають важкі бої.

На думку Коваленка, ворог зробив вкид про нібито захоплення Нью-Йорка для того, щоб змістити увагу росіян з боїв у прикордонних районах Курської області.

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