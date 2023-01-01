Чи є загроза ракетносіїв з Чорного моря – у ВМС розповіли

Станом на 1 січня 2023 року Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному та Азовському морях шість кораблів, у Середземному морі – п’ять носіїв "Калібрів" із залпом – 72 ракети.

Про це повідомили у пресслужбі ВМС ЗСУ.

"У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває до 5 ворожих кораблів; в Азовському морі на бойовому чергуванні перебуває 1 ворожий корабель; в Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр" загальний залп – 72 ракети", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що за добу, в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 23 судна, з них 3 судна рухалось з протоки Босфор; до Чорного моря – 27 суден, з них 6 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

"Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", - йдетьчя у повмдомленні.

Нагадаємо, окупанти влаштували українцям терор на Новий рік – 31 грудня російські терористи ракетами вдарили по території України. Противник здійснив пуски більше 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування.

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