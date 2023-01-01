Есть ли угроза ракетоносителей с Черного моря – в ВМС рассказали

По состоянию на 1 января 2023 года Россия держит на боевом дежурстве в Черном и Азовском морях шесть кораблей, в Средиземном море — пять носителей "Калибров" с залпом — 72 ракеты.

Об этом сообщили в пресс-службе ВМС ВСУ.

"В Черном море на боевом дежурстве находится до 5 вражеских кораблей; в Азовском море на боевом дежурстве находится 1 вражеский корабль; в Средиземном море — 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "калибр" общий залп — 72 ракеты", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что за сутки, в интересах России проход по Керчь-Еникальскому проливу совершили: до Азовского моря – 23 судна, из них 3 судна двигались из пролива Босфор; до Черного моря – 27 судов, из них 6 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.

"Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря", — говорится в сообщении.

Напомним, оккупанты устроили украинцам террор на Новый год – 31 декабря российские террористы ракетами ударили по территории Украины. Противник совершил пуски более 20 крылатых ракет воздушного базирования с применением стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из акватории Каспийского моря и ракетных комплексов наземного базирования.

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