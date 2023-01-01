Курс валют в Украине на 1 января: сколько стоят доллар и евро

Стало известно, сколько стоят иностранные валюты в первый день нового года.

НБУ установил курс валют на 1 января. Валюта – стабильная.

Курс валют на 1 января 2023 года:

1 доллар США – 36,56 грн

1 евро – 38,95 грн

1 польский злотый – 8,29 грн

1 швейцарский франк – 39,56 грн

Следует отметить, что по прогнозу консенсус-группы Focus Economics SL U, в 2023 году курс доллара в Украине может достигнуть 51 грн. Впрочем, такой прогноз наиболее пессимистичен. Экономисты прогнозируют, что оптимальный курс доллара в 2023–2024 годах будет на уровне 40,20–40,40 гривен за доллар.

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