Курс валют в Україні на 1 січня: скільки коштують долар та євро

Стало відомо, скільки коштують іноземні валюти у перший день нового року.

НБУ встановив курс валют на 1 січня. Валюта – стабільна.

Курс валют на 1 січня 2023 року:

1 долар США - 36,56 грн

1 євро - 38,95 грн

1 польський злотий - 8,29 грн

1 швейцарський франк - 39,56 грн

Варто зазначити, що за прогнозом консенсус-групи Focus Economics S. L. U, 2023 року курс долара в Україні може досягнути 51 грн. Втім, такий прогноз найбільш песимістичний. Економісти прогнозують, що оптимальний курс долара в 2023-2024 роках буде на рівні 40,20-40,40 гривень за долар.

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