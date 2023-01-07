Чим загрожує ЗСУ підрив дамби Сватівського водосховища

Сергій Череватий не виключає, що загроза підриву дамби може виявитися інформаційним вкидом ворога.

Якщо російські війська таки підірвуть дамбу Сватівського водосховища на Луганщині, це суттєво ускладнить рух української армії.

Про це речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив у ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Це ускладнить суттєво рух наших військ за потреби проводити там певні операції. І зрозуміло, що певну технологічну шкоду вона нанесе", – сказав представник ЗСУ.

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Водночас він звернув увагу на те, що підрив водосховища є важкимтехнологічним процесом, тож невідомо, чи готові до цього російські загарбники.

"Підрив будь-якої серйозної споруди вимагає розрахунку, вимагає певної кількості вибухових речовин і фахово підготовлених спеціалістів. Тому на це потрібен певний час. Наскільки росіяни серйозно це намагаються зробити чи також роблять інформаційні вкиди – ми будемо бачити", – розповів Череватий.

Він також поінформував, що на сьогодні тривають бойові дії на лінії Сватове-Кремінна. Окупанти на цьому напрямку проводять перегрупування та намагаються контратакувати, а саме – у районах Стельмахівки та Площанки. Захисники України відбивають ці атаки та завдають противнику втрат.

Нагадаємо, раніше у Центрі нацспротиву повідомили, що до Сватового прибув російський інженерно-саперний підрозділ, щоби вивчити можливість підриву дамби водосховища. Ворог може вдатися до цього задля сповільнення просування ЗСУ, а також – звинуватити в усьому Україну.

Додамо, що запеклі бої тривають у Соледарі та Бахмуті, проте окупанти не контролюють ці міста і зазнають великих втрат.

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