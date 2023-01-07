Окупанти можуть підірвати дамбу у Сватовому, щоб сповільнити ЗСУ — ЦНС

До тимчасово окупованого Сватова прибув ворожий інженерно-саперний підрозділ аби вивчити можливість підривання дамби місцевого водосховища.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Таким чином ворог розраховує сповільнити просування збройних сил України на цій ділянці фронту. При цьому окупанти планують звинуватити Україну в підриві дамби", - кажуть в ЦНС.

Експерти наголошують, що такі дії є навмисним руйнування української інфраструктури і "не мають доцільності, адже не змінюють положення сил на фронті". Крім тогшо, росіяни можуть використати підрив дамби задля приводу для депортації місцевого населення.

"Всі відповідальні за цей злочин будуть зафіксовані й не уникнуть покарання", - наголосили у Центрі національного спротиву.

Нагадаємо, очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що траса Сватове-Кремінна (Луганська область), за допомогою якої постачаються російські війська, вже перебуває під вогневим контролем українських військових. Це ускладнює оборону для окупантів.

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