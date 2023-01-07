Чем грозит ВСУ подрыв дамбы Сватовского водохранилища

Сергей Череватый не исключает, что угроза подрыва дамбы может оказаться информационным вбросом врага.

Если российские войска подорвут дамбу Сватовского водохранилища на Луганщине, это существенно усложнит движение украинской армии.

Об этом пресс-секретарь Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил в эфире телемарафона "Единые новости".

"Это усложнит существенно движение наших войск при необходимости проводить там определенные операции. И понятно, что определенный технологический ущерб он нанесет", – сказал представитель ВСУ.

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В то же время, он обратил внимание на то, что подрыв водохранилища является тяжелым технологическим процессом, поэтому неизвестно, готовы ли к этому российские захватчики.

"Подрыв любого серьезного сооружения требует расчета, требует определенного количества взрывчатых веществ и профессионально подготовленных специалистов. Поэтому на это нужно определенное время. Насколько россияне серьезно это пытаются сделать или делают информационные вбросы — мы увидим", — рассказал Череватый.

Он также проинформировал, что на сегодняшний день продолжаются боевые действия на линии Сватово-Кременная. Оккупанты на этом направлении проводят перегруппировку и пытаются контратаковать, а именно – в районах Стельмаховки и Площанки. Защитники Украины отбивают эти атаки и наносят противнику потери.

Напомним, ранее в Центре нацсопротивления сообщили, что в Сватового прибыло российское инженерно-саперное подразделение, чтобы изучить возможность подрыва дамбы водохранилища. Враг может прибегнуть к этому для замедления продвижения ВСУ, а также обвинить во всем Украину.

Добавим, что ожесточенные бои продолжаются в Соледаре и Бахмуте, однако оккупанты не контролируют эти города и несут большие потери.

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