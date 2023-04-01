Демобілізація за сімейними обставинами: юрист пояснив нюанси

Воєнний стан в Україні подовжили до 20 травня 2023-го року.

Військові мають право звільнитися від служби під час воєнного стану у зв’язку з наявністю дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи.

Про це розповів юрист Дмитро Дончак у коментарі B2Bconsult.

За словами юриста, військовий може бути демобілізований за сімейними обставинами, якщо його мати отримала 2 групу інвалідності.

Додамо, що воєнний стан подовжили до 20 травня 2023-го. В Україні під час мобілізації можуть призиватися на військову службу усі військовозобов'язані громадяни віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для отримання відстрочки або виключення з військового обліку.

Нагадаємо, територіальні центри комплектування і соціальної підтримки (військкомати), продовжують роботу по мобілізації, щоб укомплектувати військові частини та сформувати військовий резерв.

Представник президента у Раді Федір Веніславський днями раніше заявив, що у нашій країні може з'явитися список "ухилянтів.

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