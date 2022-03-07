Для українських переселенців запустили платформу, де в умовах війни можна знайти роботу

Для українських переселенців запустили платформу, де в умовах війни можна знайти роботу

Роботу можна знайти і за кордоном, і в Україні.

Розпочала роботу некомерційна платформа UA Talents, на якій українці, які через війну були змушені переїхати, можуть знайти роботу. Платформу створили, щоб допомогти українцям пережити період бойових дій, які розв'язала РФ на нашій території.

Про це пише SPEKA.

UA Talents створили, щоб українські переселенці могли швидко знайти роботу. Платформа зробила акцент на аудиторії з України, зокрема на громадянах, які поїхали за кордон чи до іншої області.

На UA Talents уже є понад 5 тисяч пропозицій роботи. Це навіть може бути онлайн-формат.

Серед перших партнерів ініціативи – Meta, Bolt, Axel Springer Verlag, Zalando, StepStone. Станом на зараз на платформі переважають вакансії у технологічному секторі. Утім, швидко з’являються запити на роботу в інших галузях.

Роботодавці, які зареєструються в UA Talents, отримають безоплатний доступ до кадрового резерву. Для підтримки роботи платформи можна робити добровільні грошові внески. Усі ці кошти перерахують на потреби сімей та України.

До слова, UA Talents — ініціатива українських підприємців Івана Кичатого та Нікіти Оверчика, які базуються у Німеччині. До її створення також долучилася спільнота 2hearts, яка є найбільшою в Європі технологічною спільнотою для мігрантів.

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