Лікарі повідомили призовнику, що для звільнення в запас потрібно пережити п'ять нападів, а у нього поки що лише два.

У Москві хлопця з епілепсією відправили служити до росыйськоъ окупацыйноъ армії. За словами призовника, районний військкомат планував визнати його непридатним до служби, але в обласному під час медогляду лікарі їли піцу та заперечували наявність серйозного захворювання. Зараз хлопець у шпиталі — у військовій частині він зомлів, і в нього почали судоми.

Про це пише Telegram-канал Baza.

Вранці 22 листопада у квартиру Юрія Євсєєва прийшли поліцейські. Чоловік спросоння надав документи, а потім почув несподівану новину: його відвозять до відділення через "ухилення від призову на військову службу". За словами Євсєєва, в дільниці його тримали три години: співробітники поліції не говорили, за що його затримано, та не віддавали документи.

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Євсєєва відвезли до обласного військкомату, де наступного дня він пройшов медкомісію. За словами Юрія, районний військкомат планував визнати його непридатним — Євсєєв страждає на епілепсію, у нього часто трапляються напади — але в обласному військкоматі лікарі "були зайняті поїданням піци і просто так поставили штампи". Психіатр взагалі сказав хлопцеві, що він "все вигадав і цілком здоровий".

23 листопада Євсєєва привезли до військової частини у Довгопрудному. Наступного дня хлопець почав скаржитися на запаморочення і дзвін у вухах, а за два дні знепритомнів. У госпіталі медики вкололи Юрію знеболювальне та призначили додаткове обстеження. Однак ситуація повторилася за два дні — увечері у Євсєєва знову почалися судоми.

В російську армію забрали хлопця з епілепсією / Фото: t.me/bazabazon

Наразі призовник проходить курс лікування. Як каже хлопець, лікарі повідомили йому, що для звільнення в запас потрібно пережити п'ять нападів, а у Юрія поки що лише два. При цьому звільнити в запас можуть лише після складання присяги, яка сама собою передбачає, що у військовослужбовця немає проблем зі здоров'ям.

Нагадаємо, в Росії масово мобілізують нелегалів і мігрантів, які щойно отримали російські паспорти.

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