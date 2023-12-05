Лікарі повідомили призовнику, що для звільнення в запас потрібно пережити п'ять нападів, а у нього поки що лише два.
У Москві хлопця з епілепсією відправили служити до росыйськоъ окупацыйноъ армії. За словами призовника, районний військкомат планував визнати його непридатним до служби, але в обласному під час медогляду лікарі їли піцу та заперечували наявність серйозного захворювання. Зараз хлопець у шпиталі — у військовій частині він зомлів, і в нього почали судоми.
Про це пише Telegram-канал Baza.
Вранці 22 листопада у квартиру Юрія Євсєєва прийшли поліцейські. Чоловік спросоння надав документи, а потім почув несподівану новину: його відвозять до відділення через "ухилення від призову на військову службу". За словами Євсєєва, в дільниці його тримали три години: співробітники поліції не говорили, за що його затримано, та не віддавали документи.
Євсєєва відвезли до обласного військкомату, де наступного дня він пройшов медкомісію. За словами Юрія, районний військкомат планував визнати його непридатним — Євсєєв страждає на епілепсію, у нього часто трапляються напади — але в обласному військкоматі лікарі "були зайняті поїданням піци і просто так поставили штампи". Психіатр взагалі сказав хлопцеві, що він "все вигадав і цілком здоровий".
23 листопада Євсєєва привезли до військової частини у Довгопрудному. Наступного дня хлопець почав скаржитися на запаморочення і дзвін у вухах, а за два дні знепритомнів. У госпіталі медики вкололи Юрію знеболювальне та призначили додаткове обстеження. Однак ситуація повторилася за два дні — увечері у Євсєєва знову почалися судоми.
Наразі призовник проходить курс лікування. Як каже хлопець, лікарі повідомили йому, що для звільнення в запас потрібно пережити п'ять нападів, а у Юрія поки що лише два. При цьому звільнити в запас можуть лише після складання присяги, яка сама собою передбачає, що у військовослужбовця немає проблем зі здоров'ям.
Нагадаємо, в Росії масово мобілізують нелегалів і мігрантів, які щойно отримали російські паспорти.
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