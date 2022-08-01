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До України прибули німецькі РСЗВ MARS II – Резніков

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До України прибули німецькі РСЗВ MARS II – Резніков

Українські артилеристи висловлюють вдячність німецьким партнерам за установки.

До України з Німеччини прибули РСЗВ MARS II.

Про це 1 серпня повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. 

"До України прибув третій брат з Long Hand родини – РСЗВ Mars II з Німеччини. Дякую Німеччині та особисто моїй колезі, міністерці оборони Крістіні Ламбрехт за ці системи. Наші артилеристи дякують неміцьким партнерам", – написав він.

Ці німецькі реактивні системи залпового вогню – аналогічні американським M270, але адаптовані під потреби німецької армії.

Раніше Німеччина передала Україні три зенітні самохідні артилерійські установки Gepard.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 159-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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