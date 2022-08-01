До України прибули німецькі РСЗВ MARS II – Резніков

До України з Німеччини прибули РСЗВ MARS II.

Про це 1 серпня повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"До України прибув третій брат з Long Hand родини – РСЗВ Mars II з Німеччини. Дякую Німеччині та особисто моїй колезі, міністерці оборони Крістіні Ламбрехт за ці системи. Наші артилеристи дякують неміцьким партнерам", – написав він.

Third brother in the Long Hand family - MLRS MARS II from Germany - has arrived in Ukraine.

Thank you to Germany and personally to my colleague #DefenceMinister Christine Lambrecht for these systems.

Our artillerymen salute our German partners!

#StandWithUkraine pic.twitter.com/oapPzNjRjf — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 1, 2022

Ці німецькі реактивні системи залпового вогню – аналогічні американським M270, але адаптовані під потреби німецької армії.

Раніше Німеччина передала Україні три зенітні самохідні артилерійські установки Gepard.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 159-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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