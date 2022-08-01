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В ГУР назвали терміни, коли армія РФ може повернутися до Білорусі

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В ГУР назвали терміни, коли армія РФ може повернутися до Білорусі

Окупанти обстріляли селище Новояковлівка в Оріхівському районі Запорізької області, фото / ЗОВА

Росія може швидко перекидати війська і техніку з одного напрямку на інший.

За два-три тижні Росія може повернути свою армію на територію Білорусі, якщо буде така потреба.  

Про це розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скибіцький в інтерв'ю The Guardian.

"Російські війська відступили з північних регіонів України в березні і знову з'явилися на Донбасі за два тижні. Ми знаємо, що вони можуть повернутися до Білорусі за два-три тижні, якщо їм знадобиться", - заявив він.

Він зазначив, що армія РФ може швидко перекидати війська і техніку з одного напрямку на інший. 

За його словами, Росія практикувала це під час військових навчань напередодні повномасштабного вторгнення до України.

Нагадаємо, Тука заявив, що Україні варто завдати ударів по Москві за першої можливості.

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