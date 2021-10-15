Доба на Донбасі: бойовики знову застосували заборонене озброєння

Окупанти обстріляли українські позиції біля Південного, Новолуганського та Катеринівки.
За минулу добу, 14 жовтня, бойовики на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню, один раз застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Про це інформує пресцентр штабу ООС.
Так, терористи відкривали вогонь:
- Поблизу Південного окупанти — зі станкових протитанкових гранатометів.
- Біля Новолуганського — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
- В районі Катеринівки — з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Станом на 7 годину ранку, 15 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Нагадаємо, що Росія доправила на Донбас уже 103-й "гумконвой" - Київ направив ноту протесту.