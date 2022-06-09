Донецька область: за добу окупанти вбили щонайменше 3 цивільних

На території Донецької області 9 червня загинули троє людей.

Протягом цієї доби, 9 червня, російські окупанти вбили ще трьох мирних мешканців Донеччини.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Так, за добу росіяни вбили двох цивільних у Авдіївці та одного в Новоукраїнці.

Загалом, від початку повномасштабного російського вторгнення на території Донецької області внаслідок дій окупантів загинули 489 цивільних і 1256 було поранено (без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі).

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Фото: Павло Кириленко/Facebook