Українські школярі у Польщі зможуть скласти випускний іспит

Українські школярі у Польщі отримають можливість скласти випускний іспит.
Про це домовились міністри освіти України та Польщі.
Про це у коментарі "Польському радіо" сказав міністр освіти і науки Польщі Пшемислав Чарнек.
Іспити планують організувати у шести польських університетах.
"Ми домовилися, що до 15 червня українська сторона надасть інформацію про те, скільки учнів хочуть складати іспит у Польщі та в яких містах. Саме від цього залежатиме подальша робота", – додав глава МОН Польщі.
Нагадаємо, польський уряд оголосив про низку змін щодо перебування біженців з України, які набудуть чинності від 1 липня 2022 року.
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