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Українські школярі у Польщі зможуть скласти випускний іспит

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Українські школярі у Польщі зможуть скласти випускний іспит

Фото: УНІАН

Українські школярі у Польщі отримають можливість скласти випускний іспит.

Про це домовились міністри освіти України та Польщі

Про це у коментарі "Польському радіо" сказав міністр освіти і науки Польщі Пшемислав Чарнек. 

Іспити планують організувати у шести польських університетах. 

"Ми домовилися, що до 15 червня українська сторона надасть інформацію про те, скільки учнів хочуть складати іспит у Польщі та в яких містах. Саме від цього залежатиме подальша робота", – додав глава МОН Польщі.

Нагадаємо, польський уряд оголосив про низку змін щодо перебування біженців з України, які набудуть чинності від 1 липня 2022 року.

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