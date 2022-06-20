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Донецька область: за добу окупанти вбили трьох цивільних

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Донецька область: за добу окупанти вбили трьох цивільних

Фото: Національна поліція України

На території Донецької області 20 червня загинули три людини.

Протягом цієї доби, 20 червня, російські окупанти вбили ще трьох мирних мешканців Донеччини.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Так, загинули цивільні у Нью-Йорку, Старій Миколаївці та Кураховому. Ще 2 людини отримали поранення.

Загалом, від початку повномасштабного російського вторгнення на території Донецької області внаслідок дій окупантів загинули 515 цивільних і 1333 було поранено (без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі).

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

© facebook/Павло Кириленко
Фото: facebook/Павло Кириленко

Нагадаємо, що вчора у Донецькій області окупанти вбили двох цивільних та ще 12 осіб поранили.

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