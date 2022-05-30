Донецька область: за добу окупанти вбили щонайменше 3 цивільних

На території Донецької області 30 травня загинули троє людей, ще 4 було поранено.

Протягом цієї доби, 30 травня, російські окупанти вбили ще трьох мирних мешканців Донеччини.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Так, за добу росіяни вбили двох людей у Торецьку та одного в Авдіївці. Ще четверо людей отримали поранення.

Загалом, від початку повномасштабного російського вторгнення на території Донецької області внаслідок дій окупантів загинули 450 цивільних і 1185 було поранено (без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі).

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Фото: Павло Кириленко/Facebook

Раніше повідомлялося, що на Донеччині через обстріли російських окупантів стався витік аміаку.

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