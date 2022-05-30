Донецкая область: за сутки оккупанты убили как минимум 3 гражданских

Донецкая область: за сутки оккупанты убили как минимум 3 гражданских

На территории Донецкой области 30 мая погибли три человека, еще 4 были ранены.

В течение этих суток, 30 мая, российские оккупанты убили еще трех мирных жителей Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

Так, за сутки россияне убили двух человек в Торецке и одного в Авдеевке. Еще четыре человека получили ранения.

В целом, с начала полномасштабного российского вторжения на территории Донецкой области в результате действий оккупантов погибли 450 гражданских и 1185 были ранены (без учета жертв в Мариуполе и Волновахе).

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Фото: Павел Кириленко/Facebook

Ранее сообщалось, что в Донецкой области из-за обстрелов российских оккупантов произошла утечка аммиака.

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