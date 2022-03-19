Двоє тернополян викликали поліцію: вважали один одного диверсантами

Двоє тернополян викликали поліцію: вважали один одного диверсантами

Жоден з чоловіків не виявися зловмисником.

У Тернополі двоє мешканців викликали поліцію, бо вважали один одного диверсантами.

Про це повідомили у Патрульній поліції Тернопільської області.

Зазначається, що конфлікт виник між незнайомими чоловіками. Вони запідозрили один одного у диверсійній діяльності.

Спочатку один із чоловіків повідомив поліцію, що на автомобілі переслідує двох підозрілих незнайомців. Втім, згодом один із його опонентів поскаржився поліції, що його переслідувач є підозрілим, поводився агресивно і погрожував зброєю.

За попередньою інформацією правоохоронців, жоден з чоловіків не виявився диверсантом. Втім, як з’ясували поліцейські, чоловік з пістолетом не мав відповідних дозволів на володіння зброєю.

Як повідомлялося, від початку повномасштабного вторгнення Росії до України, 24 лютого, у Києві затримано 127 диверсантів, зокрема 14 груп.

Крім того, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що більшість затриманих диверсантів є громадянами України.

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