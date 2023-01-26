Експерт - про передавання Україні західних танків: "Путін отримав чіткий сигнал"

Німецькі танки можуть вплинути на ситуацію у війні Росії проти України.

Передавання Україні танків західного зразка є сигналом для Путіна, що Захід має наміри й надалі підтримувати Україну у війні проти російських окупантів.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий аналітик Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Ігор Левченко.

"Путін отримав зрозумілий та чіткий сигнал. Захід, не дивлячись на зволікання та внутрішні невпевненості, налаштований рішуче підтримувати Україну. Постачання західних танків, що є новим видом озброєння, свідчить про вагому підтримку. І що постачання лише зростатимуть", - пояснив експерт.

Ігор Левченко додав, що танків Leopard достатньо у Європі і вони можуть вплинути на ситуацію на фронті.

"Передавання танків від США може бути елементом політичного тиску на ту ж Німеччину. Бо німці заявляли, що вони хочуть, щоб і американці поставили Україні сучасну бронетехніку. Але німецькі танки технологічно придатніші у порівнянні з американськими. Leopard достатньо багато в Європі, щоб передати нам певну кількість машин, які можуть вплинути на ситуацію", - пояснив експерт.

Нагадаємо, напередодні Німеччина дозволила реекспорт своїх танків Україні та заявила, що також передасть свою бронетехніку. А ще президент США Джо Байден повідомив, що Україна отримає 31 танк Abrams.

Отримає Україна танки Challenger і від Великої Британії.

Читайте також: