Плюс 2,5 см: Путін спробував вирости в очах студентів (фото)

Російський президент вдягнув туфлі на підборах, які додають йому близько 2,5 сантиметрів до його 170-сантиметрового зросту.

Президент Росії Володимир Путін під час візиту до Ломоносовського наукового центру МДУ сфотографувався з групою студентів і студенток у спеціальному взутті.

Після офіційної публікації одного зі знімків з'ясувалося, що туфлі президента мають підбори, які додають близько 2,5 сантиметрів до його зросту в 170 сантиметрів.

Як пише Sky News, опубліковане фото видає у кремлівському диктаторові невпевнену в собі людину попри те, що Путін дуже піклується про свій імідж жорсткого лідера.

На додаток до туфель на високих підборах, які додають йому зайвих сантиметрів, менші студенти стали навколо нього, щоб він виглядав серед них вищим, написав один коментатор у Twitter.

Ladies and gentlemen, I present Russia's president. A man so insecure & self-obsessed, that he wears high heeled shoes... And in an effort to make himself look even taller, the has smaller female students from Moscow's state university stand next to him. pic.twitter.com/hInBgYkADJ — Glasnost Gone (@GlasnostGone) January 26, 2023

Нагадаємо, 4 листопада під час публічної церемонії на Красній площі в Москві з нагоди Дня народної єдності Росії президент РФ Володимир Путін взув туфлі на високих підборах і товстій підошві і навіть заліз на бордюр для групового фото. Усе це для того, щоб приховати свій малий зріст, який помітний навіть на тлі дітей.

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