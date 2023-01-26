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Плюс 2,5 см: Путін спробував вирости в очах студентів (фото)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
16к
Час на прочитання
1 хв
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Плюс 2,5 см: Путін спробував вирости в очах студентів (фото)

Фото: соцмережі

Російський президент вдягнув туфлі на підборах, які додають йому близько 2,5 сантиметрів до його 170-сантиметрового зросту.

Президент Росії Володимир Путін під час візиту до Ломоносовського наукового центру МДУ сфотографувався з групою студентів і студенток у спеціальному взутті.

Після офіційної публікації одного зі знімків з'ясувалося, що туфлі президента мають підбори, які додають близько 2,5 сантиметрів до його зросту в 170 сантиметрів.

Як пише Sky News, опубліковане фото видає у кремлівському диктаторові невпевнену в собі людину попри те, що Путін дуже піклується про свій імідж жорсткого лідера. 

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На додаток до туфель на високих підборах, які додають йому зайвих сантиметрів, менші студенти стали навколо нього, щоб він виглядав серед них вищим, написав один коментатор у Twitter.

Нагадаємо, 4 листопада під час публічної церемонії на Красній площі в Москві з нагоди Дня народної єдності Росії президент РФ Володимир Путін взув туфлі на високих підборах і товстій підошві і навіть заліз на бордюр для групового фото. Усе це для того, щоб приховати свій малий зріст, який помітний навіть на тлі дітей.

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Дата публікації
Перегляди
16к
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